Diante do líder Santos, Goiás busca 1ª vitória após a Copa América

A pausa para a Copa América não parece ter feito bem ao Goiás, que ainda não venceu nenhum jogo desde então. Foram dois empates e uma derrota no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 11 horas, o time goiano tentará iniciar a reabilitação em um grande desafio. Seu rival será ninguém menos que o líder Santos, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada.

A sequência negativa do Goiás começou com uma goleada para o Flamengo, por 6 a 1. Depois, foram dois empates sem gols, contra Avaí e Atlético-MG. Com 17 pontos, o time está no meio da tabela.

Diante do líder, o técnico Claudinei Oliveira vai realizar apenas uma mudança em relação a formação que iniciou contra o Atlético-MG. Emprestado pelo Santos, o lateral-direito Daniel Guedes não pode jogar por força contratual e dá lugar para Kevin.

"Sabemos que o Santos está embalado após a parada da Copa América, mas a gente tem total confiança do nosso treinador, estamos treinando bem e vamos para lá tentar a vitória", afirmou Kevin.

Existia a expectativa de que Marrone, bastante criticado pela torcida esmeraldina nos últimos jogos, perdesse a vaga para Giovanni Augusto, mas o meia foi bancado por Claudinei Oliveira. Ainda longe da condição física ideal, o experiente Rafael Moura segue no banco de reservas.