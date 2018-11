Diante do São Paulo, Dorival Junior repetirá o time do Flamengo

Dorival Júnior vai repetir diante do São Paulo, neste domingo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o mesmo time do Flamengo que empatou contra o Palmeiras, na semana passada, no Rio de Janeiro. O treinador só não poderá contar com o colombiano Marlos Moreno, autor do gol contra o líder, que está suspenso.

O goleiro Diego Alves segue fora da equipe, apesar de ter treinado durante a semana. O jogador perdeu lugar na equipe após se recusar a ficar na reserva de Cesar contra o Paraná, em Curitiba.

Dorival Júnior deverá escalar a seguinte formação titular contra o São Paulo: Cesar; Pará, Réver, Léo Duarte e Renê; Cuéllar, William Arão e Lucas Paquetá; Éverton Ribeiro, Vitinho e Uribe.

Confira a lista dos relacionados do Flamengo:

Goleiros - Cesar, Gabriel Batista e Thiago

Laterais - Pará, Trauco, Rodinei e Rômulo

Zagueiros - Léo Duarte, Matheus Thuler, Rever e Rhodolfo

Meio-campistas - Cuellar, Diego, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, Piris da Motta e William Arão

Atacantes - Berrío, Geuvânio, Henrique Dourado, Uribe e Vitinho