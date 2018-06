Diário da Copa: tudo sobre o primeiro dia do Mundial da Rússia

Após muita ansiedade, finalmente a Copa do Mundo da Rússia começou nesta quinta-feira com direito a shows musicais na Abertura do Mundial e goleada logo no primeiro jogo da competição.

Show

Antes de a bola rolar, um show animou os torcedores no estádio Luzhniki, em Moscou. Veja as melhores imagens da abertura aqui. Durante o evento, o cantor Robbie Williams surpreendeu com um gesto inesperado. Confira aqui.

​Goleada em Moscou

No jogo de abertura do Mundial, a Rússia surpreendeu e goleou a Arábia Saudita Por 5 a 0. Veja como foi o jogo aqui.

​Salah está pronto!

Um dos astros da Copa do Mundo, Mohamed Salah está recuperado da lesão no ombro e foi confirmado já para a estreia do Egito no Mundial. Saiba mais aqui sobre a preparação do astro egípcio.

CBF traidora?

A votação do presidente da CBF, Coronel Nunes, em Marrocos para sediar a Copa de 2026 criou muita polêmica e irritação entre alguns dirigentes, principalmente sul-americanos. O presidente da Federação Argentina o chamou de traidor. Entenda o motivo de tanta confusão aqui.

​​Jogos na TV

Não sabe como assistir aos jogos da Copa? Descubra aqui como acompanhar as partidas do Mundial pela televisão ou internet.

Duelos inesquecíveis

Selecionados aqueles que devem ser os dez melhores jogos da primeira fase do Mundial. Concorda com a lista? Confira aqui.

Para deixar no bolso

Baixe e imprima a tabela da Copa do Mundo feita pelo Estado. Clique aqui para baixar.

​7 a 1 não está na lista!

Você sabe quais são as 10 maiores goleadas da história das Copas? Veja a lista aqui.

Copa do Mundo AO VIVO

Acompanhe aqui outras notícias sobre o Mundial na Rússia minuto a minuto.