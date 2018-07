Diarra fica fora de pré-temporada e pode deixar o Real

Contratado pelo Real Madrid junto ao Portsmouth em 2009, o volante francês, que já havia atuado com Mourinho no Chelsea, ficou no banco na maioria da partidas da última temporada. De acordo com a imprensa europeia, o jogador deve se transferir para o futebol italiano. Inter de Milão, Milan e Juventus estariam interessados em contratá-lo.

Além de Diarra, outros dois jogadores estavam à disposição, mas não viajaram para os Estados Unidos. Os meio-campistas Pedro León, que sem espaço deve ser negociado, e Drenthe, que foi emprestado para o Hércules no último Campeonato Espanhol e não deve atuar pelo Real na próxima temporada.

O meia Canales está com a seleção espanhola sub-20, mas deve ser emprestado para ganhar experiência. O volante Fernando Gago defende a seleção argentina na disputa da Copa América, mas deve sair. Já Higuaín, que também está com a Argentina, conta com a confiança do técnico português e está garantido na equipe.

O primeiro amistoso do Real Madrid em solo norte-americano será já neste domingo, diante do Los Angeles Galaxy. "Após longo tempo de férias, todos voltaram em uma forma fenomenal. Todos parecem estar muito motivados", declarou o chefe do departamento médico do clube espanhol, Carlos Dez.