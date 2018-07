'Dias em Santos', o documentário de Neymar, tem novos capítulos

SÃO PAULO - Neymar divulgou mais dois episódios da série "Dias em Santos" que o atacante do Barcelona assina para divulgar sua carreira nas redes sociais. Esse é o quarto capítulo do documentário sobre sua curta, mas vitóriosa carreira. O atacante da seleção já é um dos melhores jogadores do futebol mundial, ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo.

"Dias em Santos" mostra Neymar em começo de carreira, feliz e brincalhão nos treinos do Santos e na concentração, sempre cultivando um modelo de cabelo diferente, característica que o marcou nos primeiros passos após estourar na Vila Belmiro. O Estadão acompanha a série e mostra esses dois novos episódios. As filmagens revelam um Neymar moleque, amigo e em situações de bastidores no CT Rei Pelé. O jogador do Barcelona foi um dos primeiros a entender o peso de sua fama, mesmo antes dos 20 anos, e a se comunicar abertamente com os fãs pelas ferramentas oferecidas na internet.