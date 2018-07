Dick Advocaat abandona comando da seleção belga

Sem disputar uma Copa ou uma Eurocopa desde 2002, a Bélgica investiu alto na contratação de Advocaat para tentar vaga em 2012, no torneio que acontecerá na Ucrânia e na Polônia. Agora, terá de procurar um novo treinador, já pensando no início das Eliminatórias, marcado para setembro.

Técnico com passagens pelas seleções da Holanda, Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos, Advocaat estava sendo apontado pela imprensa europeia como o principal candidato para substituir o também holandês Guus Hiddink no comando da Rússia, o que parece que vai acabar acontecendo.