Dick Advocaat é anunciado como novo técnico da Rússia

A situação Guus Hiddink, que culminou na sua saída, ficou delicada após ele não conseguir a classificação da Rússia para a Copa do Mundo da África do Sul. Será a segunda passagem de Advocaat pelo futebol russo. Na primeira vez, ele comandou, em 2008, o Zenit na conquista da Copa da Uefa, hoje conhecida como Liga Europa.

No ano passado, o técnico holandês assumiu a seleção belga, mas pediu demissão em abril ao iniciar negociações para ser o treinador da Rússia. "Advocaat é um viciado em trabalho. Eu sei por experiência própria. Ele conhece cada jogador em detalhes. Ele entende o que é preciso fazer para classificar a Rússia à Eurocopa", elogiou o presidente da Federação Russa de Futebol, Sergei Fursenko, que trabalhou com o técnico de 62 anos no Zenit.