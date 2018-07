Dick Advocaat vai assumir o comando da seleção da Sérvia

Dick Advocaat, que já comandou Holanda e Coreia do Sul em Copas do Mundo, foi confirmado como novo técnico da seleção da Sérvia. O acordo com o treinador foi finalizado nesta semana, informou nesta terça-feira o presidente da Associação de Futebol do país, Tomislav Karadzic.

O dirigente revelou, em entrevista à agência de notícias Beta, que a assinatura de contrato, para que o treinador possa ser oficialmente anunciado, ocorrerá "dentro dos próximos três a quatro dias". A mídia sérvia, por sua vez, tem noticiado que o comandante holandês começará a trabalhar no cargo no próximo dia 1º de agosto.

Karadzic também revelou que Advocaat assinará um compromisso para comandar a seleção até o fim da Eurocopa de 2016 e que o mesmo poderá ter o vínculo ampliado, como uma espécie de prêmio se o país se classificar para a competição continental.

Advocaat assumirá o lugar que vinha sendo ocupado anteriormente por Sinisa Mihajlovic, que se tornou treinador da Sampdoria após fracassar na tentativa de levar os sérvios para a Copa do Mundo de 2014 nas Eliminatórias Europeias.

O holandês também já dirigiu em sua carreira as seleções dos Emirados Árabes Unidos, da Bélgica e da Rússia, além de vários clubes, entre eles o PSV Eindhoven e o Glasgow Rangers. Na temporada passada do futebol europeu, ele esteve à frente do AZ Alkmaar e levou a equipe holandesa às quartas de final da Liga Europa.