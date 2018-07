Dida chega e diz não temer rejeição da torcida no Inter

PORTO ALEGRE - O goleiro Dida fez um caminho poucas vezes trilhado no futebol gaúcho. Em uma das maiores rivalidades do Brasil, ele deixou o Grêmio, onde atuou em 2013, e assinou com o Internacional por duas temporadas. Em sua chegada ao novo clube, o experiente jogador de 40 anos disse não temer uma possível rejeição da torcida e explicou os motivos que o levaram a esta troca.

"Não temo rejeição. Para conquistar a torcida tenho que fazer o que sempre fiz, só assim irei conquistar os torcedores", comentou. "Foram questões familiares. Eu não exigi nada. Só gostaria de permanecer por um período maior. Cabia a eles aceitar ou não. Eu tenho família, filhos que estudam aqui. Um contrato de dois anos me traz tranquilidade e mostra a confiança da direção."

O contrato de Dida com o Grêmio chegou ao fim no término do Brasileirão e o goleiro chegou a se reunir com dirigentes do clube para conversar sobre a renovação, mas não houve acerto. Mesmo assim, o jogador evitou entrar em qualquer polêmica com a ex-equipe e garantiu não ter nenhum tipo de mágoa.

"Teve a reunião, todos sabem, mas não influenciou em nada. Nem na minha parte e nem na do Grêmio. Não tenho mágoas, fiz meu trabalho lá e sou profissional. Acredito que eles também vão ver por esse lado", comentou. "Passei um ano no Grêmio, ano importante na minha carreira. Consegui o apoio dos torcedores. Espero repetir as minhas atuações aqui."

WELLINGTON PAULISTA E o dia foi mesmo de novidades no Inter. Além de Dida, o clube apresentou um novo atacante para o elenco em 2014: Wellington Paulista, de 30 anos, que atuou no último Brasileiro pelo Criciúma. Em suas primeiras palavras pela nova equipe, ele prometeu empenho e não escondeu a ansiedade em atuar no novo Beira-Rio.

"Quero trabalhar forte para dar alegrias aos colorados. Empenho e determinação nunca vão faltar em meu futebol", garantiu. "Fiquei muito emocionado ao ver o novo Beira-Rio. Espero participar desta história e fazer muitos gols no estádio novo", completou o novo atacante, que chega para a vaga de Leandro Damião, que foi para o Santos.