Dida e Juan voltam a treinar com bola no Internacional Alicerces do setor defensivo do Inter, os veteranos Juan e Dida voltaram aos treinos com bola nesta quinta-feira, no CT do Parque Gigante. Com desgaste muscular, o goleiro foi poupado dos dois jogos que o time fez durante a intertemporada em Santa Catarina. Já o zagueiro levou uma pancada no amistoso contra o Joinville, domingo, e só agora voltou a treinar com bola.