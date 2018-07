Dida e Werley devem voltar ao Grêmio contra Veranópolis

Werley ficou fora dos três primeiros jogos do Grêmio na Copa Libertadores para cumprir suspensão, mas agora está de volta ao time. Já Dida se recuperou de uma lesão sofrida no primeiro jogo da fase preliminar do torneio continental contra LDU, disputado no Equador.

Luxemburgo não planejava utilizar os titulares do Grêmio na partida com o Veranópolis, mas decidiu mudar de ideia por causa do risco de eliminação precoce, além de aumentar o entrosamento da equipe visando o duelo com o Fluminense, na próxima quarta-feira, no Rio, que se tornou decisivo após a derrota para o Huachipato, do Chile, por 2 a 1, na última quinta-feira, pela primeira rodada do Grupo 8 do torneio continental.

Neste sábado, Luxemburgo comandou um treinamento, mas não revelou a escalação do Grêmio para o duelo com o Veranópolis. A equipe está em terceiro lugar no Grupo A com nove pontos e se garante nas quartas de final da Taça Piratini com uma vitória. Em caso de empate ou derrota, o Grêmio vai depender dos outros resultados para seguir na competição.