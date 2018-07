Dida se despede da Portuguesa e agradece torcida

O goleiro Dida visitou o Canindé na tarde desta quinta-feira para se despedir dos dirigentes da Portuguesa. Negociado com o Grêmio, onde inclusive já foi apresentado, o veterano de 39 anos fez questão de agradecer a todos no clube pela confiança, já que foi contratado depois de quase dois anos afastado do futebol.

"Para mim foi uma passagem muito especial aqui na Portuguesa. Hoje eu vim me despedir do Candinho, do presidente (Manuel da Lupa), pelo apoio que me deram. Quero também agradecer à torcida que me recebeu com muito carinho, um carinho maior do que eu imaginava. Muito obrigado a todos aqui e pode ter certeza que vou sentir saudades", declarou.

Contratado em maio, Dida disputou 32 partidas como titular da meta da Portuguesa. Sua estreia aconteceu no dia 23 de junho, diante do São Paulo, e a despedida do clube do Canindé foi na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando a equipe garantiu permanência na Série A ao empatar em 0 a 0 com a Ponte Preta.