Dida se machuca, e Grêmio perde da LDU por 1 a 0 na Pré-Libertadores

QUITO - O Grêmio começou mal na Copa Libertadores. Jogando fora de casa, na altitude de Quito, no Equador, o time gaúcho foi derrotado pela LDU por 1 a 0, no jogo de ida da fase preliminar. Para piorar, a equipe de Vanderlei Luxemburgo perdeu o goleiro Dida, que saiu de campo machucado no segundo tempo.

O resultado, porém, não refletiu o bom desempenho do Grêmio em campo. O time chegou a acertar duas bolas na trave no segundo tempo e esteve perto de alcançar o empate na partida. Agora, terá que vencer o jogo da volta por pelo menos dois gols de diferença, na próxima quarta-feira, para avançar à fase de grupos da competição.

Na noite desta quarta, a LDU sempre foi dona do jogo. Ficava com a bola, mas não tinha muitas variações no ataque. A principal delas foi o cruzamento de Hidalgo para a finalização de Garces e Viatti. Levou perigo em dois lances, mas nenhum de tirar o fôlego.

O time equatoriano não tem a força dos anos anteriores em que ostentava velocidade, bom toque de bola e atacantes impiedosos, como Bolaños. No meio de um processo de renovação, no qual 16 jogadores foram contratados (sete deles titulares nesta quarta), a equipe ainda está não se reencontrou. Seu aliado principal - a altitude de 2.800 metros - também não teve efeito sobre o time gaúcho, que acertou ao programar parte da pré-temporada na própria cidade.

Com qualidade na troca de passes, o Grêmio foi mais contundente, como nos chutes longos de Pará, aos 8, e de Souza, aos 10 da etapa final, ou na bola no travessão de Souza. Principal reforço do time para a temporada, Eduardo Vargas entrou no intervalo no lugar de Willian José e foi bem. Veloz e audacioso, deu força aos contra-ataques, apesar de prender um pouco a bola.

Foi nesse momento, quando era o mandante da partida, que a balança pendeu para a LDU. Dida sofreu uma contusão no ombro e foi substituído por Marcelo Grohe. No primeiro lance, aos 30, Feraud abriu o placar. Dez minutos depois, quando se recuperou do susto, Marcelo Moreno desperdiçou uma chance na pequena área e Fernando acertou mais uma bola no travessão.

Os bons lances servem de consolo aos gaúchos, que confiam na virada na próxima semana. Se reverter o resultado, o Grêmio vai entrar no Grupo 8, que tem o campeão brasileiro Fluminense.

LDU-EQU 1 x 0 GRÊMIO

LDU - Domínguez; Canuto, Araujo e Morante; Reasco, Vera, Hidalgo, Feraud e Rojas (Urrutia, Arboleda); Garcés e Vitti (Saritama). Técnico: Edgardo Bauza.

GRÊMIO - Dida (Marcelo Grohe); Tony, Saimon, Cris e Pará; Fernando, Souza, Elano (Marco Antônio) e Zé Roberto; Willian José (Eduardo Vargas) e Marcelo Moreno. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOL - Feraud, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Morante e Marco Antônio.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio La Casa Blanca, em Quito (Equador).