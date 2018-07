Dida volta e Abel testa João Afonso no lugar de Aránguiz no Inter

Em preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro, o Internacional começou a esboçar a formação do time para o duelo com o Corinthians, quinta-feira, no Itaquerão, em partida válida pela décima rodada. E a tendência é que o volante João Afonso seja o substituto do chileno Charles Aránguiz, lesionado. Além disso, o goleiro Dida não deve ser problema para o jogo.

No treinamento técnico desta segunda-feira, o técnico Abel Braga não chegou a escalar uma equipe com 11 jogadores. Porém, testou uma formação sem zagueiros que deve ser titular contra o Corinthians. O volante João Afonso foi a novidade, trabalhando ao lado de Willians, Alan Patrick, D''Alessandro, Jorge Henrique e Rafael Moura.

Assim, agora a principal dúvida no Inter parece ser qual será a dupla de zaga titular diante do Corinthians. O treinador terá que optar entre Ernando, Juan e Paulo Caveirão para escalar a zaga da sua equipe no Itaquerão. O goleiro Dida, recuperado de desgaste muscular, treinou normalmente e deve enfrentar o Corinthians.

O meia Alex também participou normalmente da atividade, mas a tendência é que ele comece e partida de quinta-feira entre os reservas. Já Aránguiz, em fase final de recuperação de dores no joelho direito, realizou trabalhos na caixa de areia, mas não deve ter condições de enfrentar o Corinthians.

O Inter ainda fará dois treinamentos na manhã desta terça-feira e na tarde de quarta-feira antes de viajar para São Paulo. O time ocupa o quinto lugar no Brasileirão, com 16 pontos, a três do líder Cruzeiro.