Diego, ex-Santos, está nos planos do Corinthians

De acordo com a imprensa da Turquia, o Corinthians está interessado em contratar o meia Diego, do Fenerbahçe. O jogador de 30 anos, revelado pelo Santos, chegaria para suprir a ausência de Jadson, que foi vendido para o Tianjin Songjiang, da China.

Diego está no futebol europeu desde 2004 e, segundo jornais turcos, demonstrou interesse em pedir para sair do Fenerbahçe para voltar ao Brasil. Campeão brasileiro pelo Santos em 2002, o meia acumula passagens por Porto (Portugal), Werder Bremen (Alemanha), Juventus (Itália), Wolfsburg (Alemanha), Atlético de Madrid (Espanha) e está no Fenerbahçe desde o ano passado.

Ainda de acordo com a imprensa turca, um dos entraves para a transferência do jogador é o seu alto salário. Diego recebe 3,5 milhões de euros (R$ 15 milhões) por temporada, o equivalente a R$ 1,2 milhão por mês. No Corinthians, ele receberia menos da metade: R$ 500 mil.

O Corinthians já contratou o meia Marlone, um dos destaques do Sport no último Campeonato Brasileiro. Marlone, no entanto, tem características diferentes em relação a Jadson e, por isso, Tite teria de mudar o desenho tático do meio de campo do Corinthians. Com Diego, seria possível manter a estrutura campeã brasileira.

PALMEIRAS

O Palmeiras espera anunciar nos próximos dias a contratação do volante Jean, do Fluminense. A negociação está bem encaminhada e faltam apenas detalhes para ser concluída, o que deve ocorrer antes da virada do ano.

Jean será oitava contratação do Palmeiras para 2016. O clube já acertou com o atacante Erik, o goleiro Vagner, os zagueiros Roger Carvalho e Edu Dracena, os meias Régis e Moisés e o volante Rodrigo.

SÃO PAULO

O São Paulo busca reforços pedidos pelo técnico Edgardo Bauza. A diretoria pretende gastar até R$ 11,5 milhões com novos jogadores. O lateral-direito Buffarini, um dos destaques do San Lorenzo na última temporada, está nos planos, assim como o zagueiro Lugano, do Cerro Porteño.

SANTOS

No Santos, o presidente Modesto Roma Junior conversa com parceiros para tentar viabilizar a volta do atacante Robinho. O dirigente negocia com empresas interessadas em ajudar o clube a pagar parte do salário do jogador, estimado em cerca de R$ 1 milhão por mês.

Robinho estava no Guangzhou Evergrande, mas já acertou a sua saída com a diretoria do clube chinês.