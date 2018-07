Diego admite desejo de voltar ao Atlético de Madrid

WOLFSBURG - O Atlético de Madrid nunca escondeu o desejo de recontratar o meia Diego, enquanto o Wolfsburg negava qualquer possibilidade de liberá-lo. Em meio a esse impasse, o brasileiro decidiu se manifestar nesta sexta-feira e admitiu: deseja voltar para o clube espanhol na próxima temporada.

"É verdade que eu ainda quero voltar para o Atlético", declarou o jogador, em entrevista reproduzida no site da Fifa. "Eu passei um ano memorável por lá, até ganhei um troféu (Liga Europa de 2011/2012)", completou o brasileiro, que, no entanto, negou que tenha assinado contrato com o clube espanhol.

"Mas também é verdade que eu não assinei nada com o Atlético ou qualquer outro clube. É difícil avaliar porque está tudo nas mãos deles. O Atlético precisa decidir o que eles querem fazer, quanto eles querem pagar, e então ver se conseguem um acordo. Só depende deles", comentou Diego, pressionando o time madrilenho.

Diego tem mais um ano de contrato com o Wolfsburg, onde teve boa participação na última temporada. O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, é quem tenta recontratá-lo, mas o brasileiro se disse feliz na Alemanha e negou que vá forçar a saída de seu atual clube.

"É normal os clubes perguntarem minha situação. Estamos no verão (europeu) e isso é o futebol, é assim que funciona. Poderia ser o Atlético ou qualquer outro time, mas eu insisto, se eu realmente sair terá que ser um bom acordo para o Wolfsburg e para mim. A melhor coisa para o clube é falar com o Wolfsburg primeiro", comentou o meia brasileiro.