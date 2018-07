Diego agradece apoio no Flamengo e diz que estreia superou expectativas

Contente com o seu desempenho, Diego agradeceu o apoio que tem recebido dos companheiros de elenco. E, embora garanta que tenha ainda "muito a fazer", ele avaliou que sua estreia superou as expectativas.

"Estreia com o pé direito, graças ao time, ao apoio que tenho recebido. Superou um pouco as expectativas, esperava jogar no máximo 60 minutos. Desde que cheguei, disse que vivia um sonho e vou viver intensamente. Tenho muito a fazer, mas começar dessa forma ajuda muito", comentou.

O meia destacou ainda a importância de vencer um confronto direto - com o resultado, o time carioca tem 37 pontos, dois a mais do que o Grêmio - e ponderou que o elenco do Flamengo precisa manter a humildade nas próximas rodadas.

"Temos que continuar trabalhando com muita humildade, temos muito que evoluir e seguir nesse caminho", disse. "Sabíamos do confronto direto e da importância do jogo. A equipe do Grêmio é bem montada, mas time que sonha alto tem que ter esse tipo de duelo e foi o que nós fizemos: jogamos como time grande, com personalidade", finalizou.