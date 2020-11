Diego Aguirre 'escolhe' deixar Al Rayyan, do Catar, e faz mistério em relação a seu futuro

O técnico Diego Aguirre, ex-São Paulo, Internacional e Atlético-MG, anunciou que não mais comandará o Al Rayyan, do Catar. O comunicado foi divulgado nas redes sociais do treinador, que justificou sua saída em decorrência de "escolhas pessoais".

"Hoje, decidi pela interrupção de meu trabalho no Al Rayyan, devido a escolhas pessoais. Eu gostaria de agradecer à diretoria do clube e todos os atletas com quem trabalhei desde minha chegada, em julho de 2019. Desejo sucesso ao time em sua sequência!", escreveu Aguirre, que ainda afirmou estar ansioso para revelar quais serão seus próximos passos.

"Não foi uma decisão simples de tomar, mas fui muito feliz em meu retorno a esse país, que sempre me acolheu como um dos seus. Tenho certeza que o clube estará em boas mãos e estou ansioso para anunciar meus próximos passos em breve", disse.

Aguirre deixa a equipe catariana após cerca de um ano e cinco meses. Ao todo, foram 18 vitórias, nove empates e oito derrotas. Com o futuro incerto, especula-se que ele possa voltar à sua terra natal para assumir o comando do Peñarol. Isso é o que diz a imprensa uruguaia.

No entanto, recentemente, Aguirre deu indícios de que voltaria ao Brasil, onde fez seu último trabalho à frente do São Paulo, em 2018. "Vou ter uma outra experiência no Brasil. Não sei se vai ser daqui a pouco ou se vai demorar um pouco mais. Já recusei várias propostas. Mas sei que receberei outras e que acabarei aceitando", afirmou o treinador, em entrevista ao UOL.