Diego Aguirre indica Inter sem '9 fixo' para esta quinta

Como já havia feito na terça-feira, o técnico Diego Aguirre optou pelo mistério nesta quarta e fechou o treino do Internacional à imprensa. Sem Nilmar, expulso, o treinador promete esconder até os últimos minutos a escalação para a partida de quinta diante da Universidad de Chile, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Grupo 4 da Libertadores.

Com a perda do atacante, Rafael Moura seria a opção natural para substitui-lo, mas Aguirre admite a possibilidade de atuar sem um centroavante fixo. "O importante é a movimentação, não é preciso um camisa 9 necessariamente. O Barcelona jogava sem o 9, mas tinha muitos atletas de qualidade. É importante isso", disse, em entrevista coletiva.

Desta forma, Aguirre indica que pode optar pela centralização de Eduardo Sasha, atuando como um "falso 9". Se isso acontecer, Alex ou Vitinho podem entrar na vaga de Nilmar. Outra dúvida é no meio de campo, já que Anderson não está agradando nesse início de trajetória pelo Inter. Assim, Nicolás Freitas pode ganhar a titularidade.

Independentemente da formação utilizada, o técnico uruguaio promete uma equipe ofensiva. "O Inter tem que jogar, não tem como não jogar para cima no Beira-Rio, com a torcida. Temos que propor, buscar, o objetivo é esse. A Universidad de Chile é um time importante, que também joga, que não vem para se defender e vai propor um futebol ofensivo. Vai ser um bom jogo, dois times que precisam da vitória."

Vindo de derrota na estreia para o The Strongest, o Inter precisa da vitória nesta quinta e deve ir a campo com: Alisson; Léo, Ernando, Alan Costa e Fabrício; Nilton, Aránguiz, Anderson (Nicolás Freitas), D''Alessandro e Alex (Vitinho); Eduardo Sasha.