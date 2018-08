Diego Aguirre lamenta eliminação: 'Pagamos caro pela derrota no Morumbi'

O técnico Diego Aguirre lamentou a eliminação do São Paulo na Copa Sul-Americana. O time conseguiu vencer o Colón por 1 a 0 na Argentina, devolvendo o resultado do primeiro confronto no Morumbi, mas acabou sendo derrotado nos pênaltis. Para ele, a equipe teve uma boa postura fora de casa.

"Acabamos pagando muito caro pela derrota no jogo de ida no Morumbi. Um dos objetivos que tínhamos era vencer a Copa Sul-Americana e obviamente não estou feliz em sair. Controlamos o jogo, ganhamos com méritos, mas fomos eliminados nos pênaltis", comentou o treinador. "Não podemos tirar os méritos do Cólon", continuou.

Para Aguirre, o São Paulo não pode se abater com a eliminação. "Infelizmente não avançamos nos pênaltis. Obviamente queríamos a vaga, mas não conseguimos. Precisamos rapidamente olhar para frente e domingo temos um jogo importante no Campeonato Brasileiro. Precisamos continuar jogando do mesmo jeito", avisou.

O São Paulo retorna da Argentina nesta sexta-feira e o treinador já começa a pensar na partida de domingo contra a Chapecoense. Liziero, que se machucou contra o Colón, não deve ter condições de jogo. O time tentará a vitória no Morumbi para acabar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na liderança.