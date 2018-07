Diego Aguirre monta o Internacional com Sasha e Williams

O técnico Diego Aguirre comandou, nesta quinta-feira, o último treino do Internacional antes do amistoso internacional de sexta, no Beira-Rio, contra o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Também no estádio colorado, ele montou a equipe com a volta do volante Williams e a entrada do meia Eduardo Sasha.

Williams foi titular contra o Juventude, segunda-feira, no primeiro teste da temporada, mas saiu logo no início da partida, com dores no tornozelo. Desfalque nos treinos de terça e quarta-feira, ele está recuperado e tirou Valdivia do time titular.

Também no meio-campo, Eduardo Sasha vai ganhar uma chance no lugar de Alex. A escalação, assim, deverá ter: Alisson; Léo, Ernando, Paulão e Fabrício; Nilton, Willians, Aránguiz, D''Alessandro e Eduardo Sasha; Nilmar. Aránguiz, com essa formação, ganha liberdade para ser um terceiro homem de armação.

Rever e Vitinho, recém-contratados, ainda não vão estrear. Tanto o zagueiro quanto o atacante sequer foram para o Beira-Rio nesta tarde e ficaram treinando no CT do Parque Gigante junto com Luque (machucado), Wellington Paulista (em vias de sair), Geferson e Maurides (fora dos planos).