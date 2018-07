Diego Alves bate recorde de pênaltis defendidos e Valencia vence a segunda

Depois de quatro derrotas nas primeiras rodadas, o Valencia venceu pela segunda vez no Campeonato Espanhol neste domingo. Mesmo fora de casa, derrotou o Leganés por 2 a 1, com o goleiro brasileiro Diego Alves saindo como grande destaque, ao defender mais um pênalti.

Conhecido por sua capacidade de defender penalidades, Diego Alves quebrou um recorde neste domingo. Esta foi a 17.ª cobrança que ele pegou ao longo de sua trajetória no Espanhol, mais do que qualquer outro goleiro na história do campeonato, deixando para trás o lendário Andoni Zubizarreta.

PARADOOOOOOOON de Alves. VAMOOOOOOOOS pic.twitter.com/B4svkVzmVP — Peña V. del Facebook (@PVFACEBOOK) 25 de setembro de 2016

Apesar do triunfo, foi justamente o Leganés que saiu na frente com Szymanowski, aos 21 minutos. Nani, ainda no primeiro tempo, e Mário Suárez, no início do segundo, viraram para os visitantes. Até que aos 16 minutos, o árbitro viu pênalti para os anfitriões, Szymanowski bateu e Diego defendeu.

O resultado deixou o Valencia com seis pontos, saindo da zona do rebaixamento e subindo para a 14.ª colocação. Na próxima rodada, domingo que vem, a equipe recebe o Atlético de Madrid. O Leganés, por sua vez, tem sete pontos e é o 11.º colocado. Sábado que vem viaja para encarar o Granada.