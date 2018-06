Diego Alves celebra sequência do Flamengo sem sofrer gols e exalta Barbieri

Criticado pela queda precoce no Campeonato Carioca e pelas últimas exibições na Libertadores, o Flamengo respondeu no Brasileirão e já desperta empolgação na torcida. São 10 pontos em quatro partidas para o líder isolado da competição, e boa parte desta boa fase passa pelo setor defensivo da equipe, que não é vazado há cinco partidas.

"É sempre importante ter confiança na defesa. São cinco jogos que não levamos gols. O Barbieri está fazendo um trabalho bom e o grupo abraçou a ideia. Não somos só nós ali atrás, é o coletivo. Todos ajudam na marcação. Independente do time que enfrentamos, estamos criando o nosso estilo e a maneira de jogar", declarou o goleiro Diego Alves nesta terça-feira.

Nas últimas três partidas do Brasileirão, o Flamengo passou em branco, assim como na vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, pela Copa do Brasil, e no empate por 0 a 0 com o Independiente Santa Fe, pela Libertadores. Como um dos pilares deste setor defensivo, o goleiro celebrou a fase, mas alertou: "Não ganhamos nada".

"Seguimos com os pés nos chão, não conquistamos nada ainda. Um time para ser vitorioso e conquistar objetivos, precisa de um determinado tempo. A regularidade num longo período que faz o time conquistar os objetivos no final. A torcida está eufórica, a gente fica feliz, mas ainda vamos e temos que melhorar", afirmou.

O goleiro também fez questão de exaltar o trabalho de Maurício Barbieri à frente da equipe. "O Barbieri chegou e assimilamos o que ele quer do time. Tivemos duas semanas para trabalhar à maneira dele. Foi bastante assimilado pelos jogadores, demonstramos em campo isso e o Maurício está conseguindo fazer todos renderem com um nível bastante alto."

Nesta terça, o elenco rubro-negro voltou aos treinos no Ninho do Urubu. O meia Diego, em recuperação de um problema no joelho, mais uma vez realizou trabalho específico. Paolo Guerrero chegou a treinar como titular, enquanto Henrique Dourado correu em volta do gramado, mas deve seguir como opção para Barbieri.

Na quinta, o Flamengo recebe a Ponte Preta pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e a escalação ainda é um mistério. "Temos que encarar um jogo de cada vez. Agora, trocamos a chave e voltamos para a Copa do Brasil. Temos um jogo importante contra a Ponte Preta e esperamos sair com a classificação", projetou o zagueiro Léo Duarte.