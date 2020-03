Diego Alves considera favoritismo uma armadilha para o Flamengo na Libertadores

O goleiro Diego Alves admitiu, nesta terça-feira, o favoritismo do Flamengo para ratificar este ano o título da Copa Libertadores conquistado ano passado. Ao mesmo tempo, o experiente goleiro considera esta situação uma armadilha para o time do técnico Jorge Jesus, que estreia no Grupo A, nesta quarta-feira, às 21h30, diante do Junior Barranquilla, na Colômbia.

"Deixamos isso mais para fora do campo. É um debate dos jornalistas. O favoritismo se faz dentro de campo, mas claro que o Flamengo tem muita visibilidade pelo que fizemos no ano passado. Mas não podemos cair nessa armadilha", disse Diego Alves, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

Um dos capitães da equipe, ao lado de Everton Ribeiro e Diego, o goleiro flamenguista prega respeito total aos adversários colombianos e também aos equatorianos Independiente del Valle e Barcelona de Guayaquil, que formam a chave. "Temos atenção a todos os adversários. São viagens longas para nós. Vamos buscar a classificação, mas é um grupo complicado."

O fato de o time ter quatro desfalques importantes (Bruno Henrique, Rafinha, Rodrigo Caio e Wiilian Arão) não chegam a preocupar Diego Alves. "Este ano estamos reforçados, mais completos. Ganhamos em qualidade. Nós seguimos nosso trabalho, mantivemos a base, com reforços. A cada ano, com as conquistas, tudo fica mais difícil."

A campanha espetacular do ano passado e os três títulos (Taça Guanabara, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana) já conquistados este ano não tiram a concentração da equipe, segundo o goleiro. "Cada partida tem sua importância. O Flamengo de hoje tem mais respeito a nível internacional por tudo o que ganhou, mas nós damos importância igual a todos os jogos."

Antes do treino desta terça-feira, no Estádio Romelio Martínez, local do jogo desta quarta-feira, uma iguana chamou a atenção por estar no gramado. Jorge Jesus, sem sucesso, tentou afastar o réptil.

Durante o treino, o treinador conversou bastante com Michael, que deverá ser o substituto de Bruno Henrique. O jogador teve bom desempenho na goleada sobre a Cabofriense, na goleada (4 a 1 ) de sábado, pelo Campeonato Carioca.