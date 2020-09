Diego Alves é diagnosticado com covid-19 e desfalca Flamengo contra o Fortaleza

O Flamengo informou, por intermédio de uma nota nas redes sociais, nesta sexta-feira, que o goleiro Diego Alves foi diagnosticado com a covid-19 e já está em quarentena. Desta forma, o jogador ficará fora dos próximos jogos da equipe, a começar pela partida deste sábado, contra o Fortaleza, às 17 horas, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Por causa de uma lesão no ombro, sofrida diante do Santos, domingo, na Vila Belmiro, Diego ficou fora do duelo com o Bahia, em Salvador, no qual os cariocas venceram por 5 a 3. Ele deveria ter sido substituído por César, mas que acabou fora do jogo pois também foi testado com covid-19.

Com isso, Gabriel Batista, que jogou na Bahia, deverá ser mantido na equipe pelo técnico Domènec Torrent. O problema maior passa a ser a presença de Diego Alves contra o Independiente del Valle, no Equador, dia 17, quando o Flamengo retoma a participação na Copa Libertadores.

Flamengo e Independiente lideram o Grupo A da principal competição sul-americana, com seis pontos, com duas vitórias nas duas rodadas disputadas antes da pandemia do coronavírus.