Diego Alves e Diego treinam em separado e devem seguir fora do Flamengo

O técnico Dorival Junior indicou nesta terça-feira, em treinamento realizado no Ninho do Urubu, que deverá repetir a escalação do time do Flamengo, que bateu o Corinthians, sexta-feira, em Itaquera, diante do Fluminense, sábado, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desta forma, o time carioca deve entrar em campo para o clássico com a seguinte formação: César; Pará, Léo Duarte, Réver e Renê; Cuéllar, Arão, Paquetá e Everton Ribeiro,; Vitinho e Uribe. Essa foi a formação testada na atividade, embora Dorival tenha testado Rômulo no lugar de Cuéllar e Rodinei na vaga de Pará.

Diego Alves e Diego fizeram exercícios específicos no treinamento desta terça-feira e até correram em volta do gramado, demonstrando que estão em evolução, mas vão seguir fora da equipe, assim como o zagueiro Rodholfo, que também se recuperam de lesão.

O goleiro, com uma lesão na coxa esquerda, e o meia, com um edema na coxa direita, se machucaram no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians, no dia 26 de setembro, em Itaquera.

O elenco do Flamengo volta a treinar nesta quarta-feira às 15h30, no Ninho do Urubu. O time da Gávea é o terceiro colocado no Brasileirão, com 52 pontos, um a menos do que o Internacional. O líder Palmeiras acumula 56 pontos.

"Nunca deixamos a briga pelo título. Oscilação é normal, acontece com todo mundo. Na nossa cabeça, nunca deixamos de brigar. Uma vitória sobre o Corinthians por 3 a 0 e a chegada de um treinador dão um gás, mas nunca desistimos", assegurou o volante Willian Arão.