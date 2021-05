Diego Alves está de volta ao Flamengo, e Gerson encara o Vélez na Libertadores

Diego Alves é a grande novidade dos relacionados do Flamengo para o jogo decisivo pela primeira colocação do Grupo G da Libertadores. O goleiro está recuperado de dores musculares na coxa e volta diante do Vélez Sarsfield, nesta quinta-feira. Gerson também está relacionado.

O Flamengo trabalhou forte para ter o goleiro já na decisão do Campeonato Carioca, diante do Fluminense, sábado à noite. Mas Diego Alves não sentiu-se 100% pronto e a direção optou por adiar o retorno para evitar nova lesão.

Foram cinco jogos sem o camisa 1. Ele sentiu dores na coxa no intervalo da visita à LDU, em Quito, e acabou dando lugar para Hugo Souza naquele dia. O reserva levou dois gols, mas Gabriel definiu o triunfo por 3 a 2.

Em tratamento, ficou ausente na semifinal do Estadual contra o Volta Redonda, não encarou Unión La Calera e LDU, pela Libertadores, e perdeu as decisões contra o Fluminense. Volta para tentar garantir o time na liderança da chave. Basta não perder no Maracanã, nesta quinta-feira.

Gerson está sendo negociado com o futebol europeu. Olympique de Marselha e Real Madrid disputam o volante. Enquanto clubes não se acertam no valor do acordo, Rogério Ceni segue utilizando o jogador. Ele está relacionado e pronto para possível adeus no Maracanã.