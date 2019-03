Diego Alves festeja vitória do Flamengo e destaca trabalho defensivo

O goleiro Diego Alves, do Flamengo, comemorou nesta terça-feira a vitória por 1 a 0 sobre o San José, em Oruro, na estreia da equipe pela Copa Libertadores. Decisivo na partida por ter feito grandes defesas, o jogador dividiu o mérito com o sistema defensivo e mencionou que o resultado é excelente, principalmente por ter sido conquistado na altitude.

O Flamengo confirmou a vitória com gol de Gabriel, aos 14 minutos do segundo tempo. "Não sou de dizer coisas nem quando vou bem, nem quando vou mal. A equipe toda fez um grande trabalho defensivo", disse em entrevista ao canal Fox Sports. "Quando vem em campo de altitude alta, a bola é mais rápida, jogadores têm mais desgaste e sentem falta de ar", comentou.

O jogo foi disputado na altitude de Oruro, a quase 3,8 mil metros acima do nível do mar. O Flamengo levou ao estádio balões de oxigênio e se preocupou com o desgaste, mas ainda assim conseguiu voltar com o resultado positivo. Nas próximas rodadas, o time fará três jogos consecutivos como mandante, contra LDU, Peñarol e San José, respectivamente.

Para Diego Alves, uma das dificuldades na estreia foi mudar o estilo de jogo do time, que estava acostumado a atuar somente no Estadual. "O Campeonato Carioca tem equipes que querem competir, mas na Libertadores é difícil e tem aspectos diferentes. Tem de ter uma atenção especial a essa competição", disse. O Flamengo volta a campo no sábado, para o clássico contra o Vasco, no Maracanã.