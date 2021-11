Diego Alves lamenta e defende companheiros do Flamengo: 'Não tem que ter culpado'

O goleiro Diego Alves comentou a derrota do Flamengo na final da Copa Libertadores já na beira do gramado, neste sábado, e afirmou que esta não é hora de apontar culpados. O experiente goleiro admitiu a tristeza pelo resultado diante do Palmeiras, mas garantiu que o time carioca irá se levantar. Com gol de Deyverson na prorrogação, o time paulista conquistou o tricampeonato por 2 a 1.

"São detalhes, né. Perder desse jeito dói bastante. Foi um grande jogo, quase não demos chances ao Palmeiras. Eles no estilo deles, a gente no nosso. Hoje não era o dia, não era pra ser. Infelizmente", afirmou Diego Alves.

"Tristeza grande nesse momento, mas acredito que daqui para fora não tem que ter culpado, nada. Foi um ano diferente para todo mundo. Parabenizar o Palmeiras que, no estilo dele, conseguiu a vitória hoje, mas vamos nos levantar. Ano que vem tem mais", continuou o goleiro.

O resultado negativo em 2021 é algo inédito na história do Flamengo, que havia vencido as duas finais anteriores que disputou. Após buscar o empate, o time rubro-negro até teve a chance de virar o jogo ainda no tempo normal. Na prorrogação, o Palmeiras se aproveitou de um vacilo da defesa flamenguista. O clube carioca tentou se lançar ao ataque, inclusive com Diego Alves, mas não conseguiu reagir novamente.

Com o gosto amargo do vice-campeonato, o Flamengo agora tem quatro partidas do Campeonato Brasileiro pela frente para encerrar o ano de 2021. Ainda que remotas, o time rubro-negro possui chances de título, estando a oito pontos do líder Atlético-MG, com 12 restando para disputa. A delegação do Flamengo retorna para o Rio de Janeiro já nesta madrugada.

O Palmeiras conquista a Libertadores pela segunda vez em 2021, já que o calendário da última temporada foi adiado por conta da pandemia. A equipe paulista agora foca no Mundial de Clubes, que terá a participação de Chelsea, Al Hilal, Monterrey, Al-Ahly, Al Jazira e Auckland City.