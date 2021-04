Diego Alves garante que Flamengo está preparado para bela estreia na Argentina

A depender das palavras de Diego Alves, o Flamengo voltará ao Brasil com os três pontos na mala em visita ao Vélez Sarsfield, na abertura da Copa Libertadores. A confiança é grande no elenco e o goleiro garante que o time carioca está "preparado" para uma bela partida em Buenos Aires.

"A expectativa é a melhor possível, mesmo sabendo que será um jogo difícil", afirmou o goleiro, após treino na Casa Amarilla, CT do Boca Juniors. "Primeiro jogo, mas estamos preparados para começar bem uma nova Libertadores. Vamos fazer de tudo para conquistá-la de novo e comemorar com a nação."

Campeão em 2019, o Flamengo fracassou no mata-mata da temporada passada. Agora, quer entrar concentrado para largar com um importante triunfo diante de um dos rivais fortes do grupo.

"Vi entrevistas do Vélez Sarsfield falando que considera nosso time o melhor da América. Isso é a importância que eles dão para o jogo", endossou Diego Alves. "Temos de estar concentrados, fazer o trabalho da melhor maneira possível para que possamos começar com vitória aqui na Argentina", seguiu. "Temos de começar com tudo para dar um passo a frente em relação aos outros."

O uruguaio Arrascaeta está recuperado de entorse no tornozelo e volta à equipe. Rogério Ceni tem apenas uma dúvida na escalação. Rodrigo Caio está suspenso. Gustavo Henrique e Bruno Viana disputam a vaga.