Diego Alves passa bem após cirurgia e pode voltar só ano que vem

Cortado da seleção brasileira que vai disputar a Copa América, o goleiro Diego Alves passa bem após ser submetido a cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito, na manhã desta sexta-feira, no Brasil. Destaque do Valencia na temporada que se encerra agora, ele pode ficar afastado dos gramados até o ano que vem.

"Na operação, que transcorreu de forma satisfatória, foi reparada a ruptura do ligamento cruzado anterior e feito a regularização do menisco externo. Um membro da equipe médica do Valencia, Juan Aliaga, esteve presente na cirurgia. O período de recuperação estimado é de seis a oito meses", escreveu o clube, em comunicado.

Diego Alves sofreu a lesão na partida diante do Almería, no último sábado. Ele passou por exames médicos no domingo e precisou ser cortado da seleção brasileira. O goleiro Neto, da Fiorentina, foi convocado para o seu lugar.

A seleção brasileira se apresenta no dia 1º de junho, na Granja Comary. O início da Copa América será no dia 11 de junho, mas o Brasil só estreia no dia 14, diante do Peru, em Temuco. A equipe está no Grupo C, que conta, além dos peruanos, com Colômbia e Venezuela.