Diego Alves, Réver e Diego não viajam e desfalcam o Flamengo contra o Atlético-PR

O Flamengo terá três desfalques importantes para o duelo com o Atlético Paranaense, neste domingo, às 11 horas, na Arena da Baixada, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diego Alves, Réver e Diego não viajaram com o grupo para Curitiba.

O clube informou que o goleiro Diego Alves apresentou dores no joelho. Ele fez exames, que não apontaram lesão no local, mas ficou no Rio de Janeiro por precaução. Henrique Dourado, suspenso, é o outro desfalque.

Já Réver e Diego sofrem com o desgaste físico da sequência de jogos e serão preservados. O trio permanece no CT do clube carioca onde irá realizar trabalhos individualizados para se recuperarem fisicamente.

César deve assumir o gol. Na zaga, Matheus Tuller e Juan brigam pela posição. No meio, o técnico Maurício Barbieri tem várias opções. Pode optar por Jean Lucas, apesar de o jovem não ter agradado nos últimos jogos. Willian Arão e o paraguaio recém-chegado Piris Da Motta também brigam pela vaga.

O Flamengo é o vice-líder e briga rodada a rodada com o São Paulo pela liderança do torneio. No momento, o time carioca, que vem de vitória sobre o Cruzeiro na última rodada, tem 37 pontos, um a menos que a equipe paulista.