Diego Alves, Réver, Paquetá e Éverton Ribeiro desfalcam o Flamengo

Em meio à maratona de jogos vivida pelo Flamengo nesta temporada, o técnico interino Maurício Barbieri decidiu dar um descanso a alguns titulares na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, ele definiu que quatro nomes importantes serão poupados diante da Chapecoense, domingo, na Arena Condá.

Titulares absolutos, o goleiro Diego Alves, o zagueiro Réver e o meia Lucas Paquetá sequer viajam para Chapecó. Outro que ficará no Rio é o meia Éverton Ribeiro, que vinha sendo titular nas últimas partidas, graças a lesão de Diego.

Também nesta sexta, aliás, Barbieri relacionou Diego para o confronto. O meia se recuperou de um problema no joelho e volta a ficar à disposição após três partidas de afastamento. Outro que está novamente disponível depois de se recuperar de lesão é o zagueiro Rhodolfo.

Após a classificação na Copa do Brasil diante da Ponte Preta, na noite de quinta-feira, Barbieri já havia alertado para a possibilidade de escalações alternativas nas próximas partidas do Flamengo. Nesta sexta, ele comandou treino em que os titulares realizaram atividade regenerativa, sem indicar quem atua no domingo.