Diego Alves tira peso do Fla para time se manter líder: 'Pensar em ganhar sempre'

De olho no duelo contra o Botafogo, o goleiro Diego Alves pede que o Flamengo entre em campo com o pensamento de vencer a partida, mas sem se preocupar com a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro. O clássico será disputado às 19 horas deste sábado, no Maracanã, no Rio, e abrirá a 14ª rodada da competição.

"A gente entra sempre para ganhar. Se não é líder, tem de vencer para subir na tabela. Se luta contra o rebaixamento, tem de vencer. Todos queriam estar na nossa situação", afirmou o goleiro em coletiva de imprensa concedida nesta sexta-feira, no CT do clube em Vargem Grande, no Rio.

Diego Alves também não crê que o clássico tenha um peso maior, de acordo com a lógica que ele enxerga o Brasileirão. O Flamengo vai entrar em campo após derrota sofrida para o São Paulo, na quarta-feira à noite, por 1 a 0, no Maracanã, que deixou o time paulista a um ponto da liderança da competição.

"Flamengo e Botafogo vão brigar pela vitória. Sabemos da importância de pontuar, mas tem de continuar o trabalho. Teremos jogos importantes logo depois. Não tem o que escolher. Independentemente da posição, vão ser confrontos muito difíceis", disse o goleiro.

Na última rodada disputada pelo Brasileirão, o Flamengo viu diminuir folga que tinha na liderança do campeonato, de quatro para apenas um ponto. A equipe carioca, sob o comando do técnico Mauricio Barbieri, tem 27 pontos ganhos após 13 partidas disputadas no torneio, enquanto o São Paulo vem logo atrás, com 26, e torce por um novo tropeço dos rubro-negros para ter chances de assumir a ponta ainda neste sábado, quando enfrenta o Corinthians, no Morumbi, em clássico marcado para começar às 21 horas.