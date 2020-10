Contra o Athletico-PR, Diego Alves volta ao gol do Flamengo após dois meses

Foram 59 dias de espera ou 16 jogos. Na noite desta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, o goleiro Diego Alves finalmente voltará a defender o Flamengo. Recuperado, será a grande novidade do time de Domènec Torrent em visita ao Athletico-PR pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Diego Alves não atua desde o dia 30 de agosto, quando machucou o ombro diante do Santos e acabou substituído por César. No período, viu ainda Gabriel Batista jogar e Hugo Souza despertar como grande nome promissor. Não à toa, está renovando até 2025 com multa milionária.

O martírio de Diego Souza foi além da lesão no ombro. Ele testou positivo para a covid-19 e ainda lesionou o joelho direito nos quase dois meses sem entrar em campo. Irritou-se, sugeriu troca do preparador de goleiros e não fechou a renovação de contrato. O novo acordo, porém, está bem encaminhado e deve ser assinado com a volta a campo.

Diego Alves já havia ficado na reserva de Hugo Souza no Brasileirão, mas agora está pronto para reforçar o Flamengo em série de jogos decisivos, na Copa do Brasil, Copa Libertadores e também no Brasileirão.

Ausente do jogaço diante do Inter, no domingo, ele embarcou para Porto Alegre na segunda-feira. Trabalhou normalmente entre os titulares nesta terça-feira, no CT do Grêmio, e embarcou para Curitiba.

Além do goleiro, o atacante Bruno Henrique também deve ser titular no Paraná. Ele cumpriu suspensão diante do Inter. Com o crescimento do Flamengo na temporada, a briga pela titularidade anda acirrada e Domènec já falou que vai sofrer quanto tiver todos à disposição. Ele listou Diego, Arrascaeta, Éverton Ribeiro, Gerson, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e Pedro para apenas quatro vagas. Por enquanto, segue sem o uruguaio, Diego e Gabigol, ambos machucados e ainda sem "dor de cabeça".

O Flamengo nutre um sentimento de vingança após ser eliminado na semifinal de 2019 pelo oponente. Mas será um reencontro bem diferente. Ano passado ambos estavam em grande momento.

Desta vez o atual campeão Athletico-PR vem mal das pernas e luta para acabar com o jejum de oito jogos sem ganhar. Afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão, a competição é aposta pelo resgate do moral.

Com a volta de Léo Cittadini, mas o desfalque do técnico Paulo Autuori, suspenso, na beira de campo, o Athletico-PR tentará espantar a má fase e se reencontrar com as vitórias.