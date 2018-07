Diego Arias é apresentado como reforço no Cruzeiro O Cruzeiro apresentou mais um reforço nesta sexta-feira. Depois de Rudnei, Gilson, Amaral, Mateus e Thiago Carvalho, agora foi a vez de Diego Arias falar pela primeira vez como jogador celeste. O colombiano estava no PAOK, da Grécia, onde não vinha se destacando - foi titular apenas seis vezes no primeiro turno do campeonato local. Ele mereceu rasgados elogios do presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares.