Diego Cavalieri alerta sobre os perigos da Chapecoense

A vitória sobre o Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro manteve o Fluminense no páreo da disputa por uma vaga na Copa Libertadores, mas o time sabe que vai precisar vencer a Chapecoense nesta quinta-feira para chegar ao seu objetivo. Para o goleiro Diego Cavalieri, apesar de o próximo adversário estar em condição ruim na tabela de classificação, superá-lo não será uma tarefa fácil.

A equipe catarinense é a 17.ª colocada e precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. A urgência por bom resultados dos dois lados deve tornar o jogo ainda mais intenso. "A Chapecoense vai ser um adversário muito perigoso, pois precisa da vitória tanto quanto a nossa equipe. O time deles é perigoso e vai procurar explorar as nossas deficiências. Vamos precisar estar atentos durante todo o jogo", alertou Diego Cavalieri ao site oficial do clube.

A partida, pela 35.ª rodada, vai ocorrer no estádio do Maracanã, no Rio, às 19h30, e o goleiro pediu o apoio da torcida para buscar mais uma vitória. "A torcida pode fazer a diferença. É um jogo complicado, mas podemos e vamos tentar ganha", afirmou.