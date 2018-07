Diego Cavalieri consegue liberação e é confirmado na equipe do Fluminense

RIO - O Fluminense já tem um novo goleiro. A diretoria do clube carioca confirmou nesta quarta-feira a contratação de Diego Cavalieri, que conseguiu sua liberação do Cesena, da Itália, e desembarca nesta quinta no Rio para fazer os exames médicos e assinar contrato.

Revelado pelo Palmeiras, Diego Cavalieri foi preparado para ser o sucessor de Marcos. Mas, sem espaço para jogar, ele acabou sendo negociado em 2008 com o Liverpool, da Inglaterra. No clube inglês, foi reserva do espanhol Pepe Reina e também teve poucas oportunidades.

Como praticamente não jogava no Liverpool, Diego Cavalieri foi para o Cesena em agosto deste ano. Lá, tinha a promessa de que seria titular, mas também não conseguiu se firmar no time. Agora, aos 28 anos, o goleiro chega ao Fluminense como primeiro reforço para 2011.

Durante a campanha do título brasileiro, o Fluminense começou o campeonato com Fernando Henrique como goleiro titular. Mas ele se machucou na reta final, abrindo espaço para Ricardo Berna. Agora, Diego Cavalieri chega para ocupar a posição no time carioca.

De olho na disputa da Libertadores, o Fluminense promete contratar outros reforços nos próximos dias. Depois de Diego Cavalieri, o clube está perto do acerto com o meia Souza (Grêmio) e o atacante Araújo (Al-Gharafa), além de sonhar com o volante Edinho (Palmeiras).