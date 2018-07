Diego Cavalieri continua sem treinar e Abel confirma Júlio César no gol no Flu

Ainda se recuperando de uma entorse no tornozelo que já havia o deixado de fora do jogo contra o Resende, na última quarta-feira, o goleiro Diego Cavalieri ficou fora do treino que o Fluminense fez na tarde de sexta-feira e já foi descartado pelo técnico Abel Braga da partida contra a Portuguesa carioca, domingo, às 19h30, em Volta Redonda, pela terceira rodada da Taça Guanabara.

Desta forma, Júlio César terá mais uma chance no gol do time tricolor após ter sido o titular diante do Resende. "O Diego não está recuperado, nem treinou. Está fora", afirmou Abel, em entrevista coletiva, na qual pouco depois exaltou o bom desempenho do atual primeiro reserva da posição contra o Resende. "Fiquei extremamente satisfeito com a atuação do Julio César", completou.

Antes de voltar a ser confirmado como desfalque do Flu, Cavalieri havia atuado na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no clássico do último domingo, no Engenhão, onde o time estreou bem neste Campeonato Carioca. Em seguida, porém, o jogador se lesionou e abriu espaço para a entrada de Júlio César, que também ficou sem levar gols no triunfo por 1 a 0 sobre o Resende.

Com as duas vitórias em dois jogos, o Fluminense ocupa a liderança isolada do Grupo C da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca, com seis pontos, enquanto o Vasco é o vice-líder da chave, com três.