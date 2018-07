Diego Cavalieri diz que será liberado pelo Cesena

"A diretoria do Cesena sabe do meu desejo de deixar o clube e estamos resolvendo os detalhes para a minha saída. Tenho a promessa deles de que vão me liberar, mas isso só deverá acontecer na próxima semana", disse Cavalieri, por meio de sua assessoria de Imprensa.

O goleiro, revelado pelo Palmeiras, vem sendo sondado por Santos e Flamengo, mas diz que não abriu negociação com nenhum clube. "Em respeito a esse compromisso, só vou ouvir ou estudar alguma proposta quando não tiver mais vínculo com o Cesena. Qualquer pessoa que diga que tenho acerto com este ou aquele clube, seja do Brasil ou da Europa, estará sendo irresponsável."

Cavalieri, de 28 anos, ainda tem seus direitos econômicos pertencentes ao Liverpool. Ele deixou o clube inglês rumo ao Cesena em agosto, na esperança de adquirir ritmo de jogo, mas também não conseguiu jogar na Itália. Ele tem contrato com o Cesena até julho de 2011.