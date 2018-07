Diego Cavalieri não treina e desfalca o Flu no domingo

Em péssima fase na temporada, o Fluminense terá que superar um novo obstáculo para voltar a vencer diante do Sport, neste domingo, no Maracanã, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Diego Cavalieri não treinou neste sábado por conta de uma gastroenterite e foi cortado do confronto.

Diego Cavalieri não participou da atividade realizada no campo da Escola de Educação Física do Exército, na Urca, mas não foi a única ausência. Perseguido pela torcida pela péssima fase que atravessa, o atacante Fred também não participou do treinamento. Ele, no entanto, está confirmado para a partida.