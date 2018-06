Diego Cavalieri rescinde com o Fluminense e deve atuar em clube inglês

O Fluminense acertou a rescisão contratual do goleiro Diego Cavalieri. As partes conversavam sobre um acordo para encerrar o vínculo desde o ano passado e definiram a situação nesta sexta-feira. A tendência é que o goleiro, agora, volte para o futebol inglês, para atuar no Crystal Palace.

Por mais que Cavalieri não confirme, parte da imprensa inglesa dá como certa a chegada do goleiro. Se isso acontecer, ele disputará posição com os experientes Speroni, de 38 anos, e Hennessey, de 31, para ser titular do gol do Crystal Palace, 15.º colocado do Campeonato Inglês, com 27 pontos.

Cavalieri foi dispensado pelo Fluminense no fim do ano passado, mas entrou na Justiça contra o clube para reclamar de salários atrasados, o que impediu a rescisão de seu contrato. A tendência é que as partes tenham chegado a um acordo, permitindo o encerramento do vínculo nesta sexta.

O jogador atuou por sete anos com a camisa do Fluminense e viveu grandes momentos, como a conquista do Campeonato Brasileiro de 2012. Nos últimos tempos, no entanto, oscilou demais e chegou a perder a titularidade no ano passado. Ao ser informado de sua dispensa, Cavalieri reclamou publicamente do comportamento da diretoria tricolor na condução do caso.

Livre, ele deve voltar para a Inglaterra, onde jogou de 2008 a 2010 com a camisa do Liverpool, sem destaque. O goleiro de 35 anos ainda acumula passagens por Palmeiras, onde foi formado, e Cesena, da Itália.