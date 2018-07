Diego Cavalieri treina e pode reforçar o Flu contra o Bahia no domingo

RIO - Ainda sentindo dores por conta de um corte na mão esquerda, o goleiro Diego Cavalieri participou de parte do treino do Fluminense nesta quarta-feira e pode atuar diante do Bahia, domingo, na Arena Fonte Nova, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador já atuou nestas condições diante do Atlético-MG, no último sábado, então não deve ser problema para o fim de semana.

Nesta quarta, Diego Cavalieri participou do aquecimento ao lado de seus companheiros e, então, realizou um trabalho físico, sem utilizar a mão esquerda. Por conta do caráter decisivo da partida, que definirá se o Fluminense segue na Série A ou será rebaixado, a tendência é que o goleiro vá para o sacrifício.

Outra novidade na atividade desta quarta foi o zagueiro Leandro Euzébio. Ele havia sido poupado do treino de terça-feira, já que sente dores por conta de uma torção no tornozelo direito, mas voltou a trabalhar normalmente e também deverá ser aproveitado contra o Bahia.

Com 43 pontos, o Fluminense é o 18.º colocado na tabela e precisa de uma combinação de resultados para permanecer na elite. A equipe carioca depende de uma vitória e de tropeços de Vasco e Coritiba para não ser rebaixada apenas um ano depois de ser campeã brasileira.