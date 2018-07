Diego Cavalieri treina, mas ainda desfalca o Fluminense no domingo

O Fluminense não vai poder contar novamente com o goleiro Diego Cavalieri, desta vez diante do líder Cruzeiro, neste domingo, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. A participação do jogador no treinamento com bola foi a boa notícia da atividade desta sexta-feira nas Laranjeiras. Mas, como não atua há quatro partidas por causa de uma gastroenterite, ele segue sem condições de jogo.

O goleiro Felipe Garcia foi titular na última partida, diante do Goiás, na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, mas a vaga de Diego Cavalieri também é disputada por Kléver.

Pressionado após a eliminação na Copa Sul-Americana, o técnico Cristóvão Borges tem sofrido por causa da quantidade de jogadores contundidos no elenco do Fluminense. Além de Diego Cavalieri, estão vetados Rafael Sóbis, Valencia e Edson. E o lateral-esquerdo Carlinhos, que sofreu um estiramento na coxa esquerda, também corre o risco de não jogar diante do Cruzeiro.

Além de parar o embalado Cruzeiro, uma vitória neste domingo pode reconduzir o Fluminense ao G-4 do Brasileirão. O time carioca entra na rodada em quinto lugar com 30 pontos, dois a menos que o quarto colocado Corinthians, que joga no mesmo dia contra o Criciúma.