Diego Cavalieri volta a sentir lesão e retorna ao departamento médico do Flu

Sem entrar em campo desde a primeira semana de setembro, Diego Cavalieri vivia a expectativa de voltar ao gol do Fluminense. O retorno ao time, entretanto, terá que ser adiado. Nesta quarta-feira, o clube anunciou que ele precisará passar por novo tratamento no departamento médico, depois de sentir dores musculares no treino de segunda-feira.

Na atividade, Cavalieri treinava saída de gol com o preparador de goleiros do Fluminense. Ao sentir a dor na coxa esquerda, ele defendeu a bola, a chutou com raiva para o gol, tirou as luvas, e seguiu direto para o vestiário.

A lesão é a mesma que afeta Cavalieri desde o clássico contra o Botafogo, quando deixou a partida no primeiro tempo, reclamando da lesão na coxa. Ele passou pouco mais de um mês no departamento médico e, desde o último dia 10, já treinava com o elenco, readquirindo ritmo de jogo para voltar ao time.

Agora, Cavalieri retorna ao cuidado dos médicos e fisioterapeutas do Fluminense, enquanto Júlio César continua no gol do Fluminense, que, no domingo, visita o Coritiba pelo Brasileirão.