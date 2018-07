Diego celebra convocação e exalta regularidade: 'Não foi por acaso'

O meia Diego foi uma das surpresas da lista de convocados anunciada nesta sexta-feira para as últimas duas partidas da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Mesmo fora do auge com a camisa do Flamengo, o jogador foi lembrado e celebrou a nova oportunidade com a camisa amarela a menos de um ano do Mundial da Rússia.

"Foi parecido com a minha primeira convocação, quando tinha 17 anos. Nunca escondi meu sonho, meu grande objetivo de estar na seleção e disputar uma Copa do Mundo. Estar nesta lista significa um objetivo alcançado. Com muito trabalho coletivo, que acaba me alavancando. Fico muito feliz", comentou.

Diego se tornou protagonista do Flamengo desde sua chegada, no ano passado. Após retornar da grave lesão sofrida no joelho em abril, no entanto, alternou bons e maus momentos e vem até sendo criticado pela torcida. Independentemente desta fase, porém, o jogador considerou que sua regularidade no clube carioca foi fundamental para a convocação.

"A equipe passa por momentos difíceis e o jogador também. Acredito que não pode ser uma queda brusca, apenas. Estou satisfeito com a minha temporada", declarou. "Uma coisa é verdade: ninguém alcança grandes objetivos por acaso, por ser simpático ou bonito. O mérito tem que ter. Procurei evoluir para manter o alto nível sempre."

Tite explicou a convocação de Diego e disse que "a camisa da seleção não pesa" para o meia. O jogador respondeu e foi só elogios ao treinador. "Já ouvia falar muito bem dele e confirmei tudo. É inteligente, sensível aos detalhes, sabe valorizar o que cada um tem de bom. Passa confiança e prazer em trabalhar com ele. Deixa o ambiente positivo e favorável para todos."

Nesta sexta, Diego trabalhou ao lado dos companheiros em treino fechado no Flamengo. O técnico Reinaldo Rueda não deu pistas da equipe que colocará em campo no confronto deste domingo diante do Sport, no Luso-Brasileiro, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que ele volte a poupar algumas peças do elenco.