Diego Churín elogia atuação do Grêmio após vitória: 'Fizemos um grande trabalho'

Anunciado como reforço tricolor no final de outubro, o atacante argentino Diego Churín marcou o primeiro gol pelo Grêmio na noite deste sábado ao anotar o quarto tento mandante na vitória, por 4 a 2, sobre o Ceará, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"A comemoração foi para minha namorada, meu filho, que estão me vendo na Argentina. (Foi) Sim, gol de centroavante, fizemos um grande trabalho no primeiro tempo, estou muito feliz de estar aqui. Vale o esforço da equipe", disse o atacante, que fez o quinto jogo dele pelos time gaúcho.

Com o resultado, os donos da casa foram aos 33 pontos, na sexta colocação da tabela de classificação do Brasileirão, cinco a menos do que o líder Atlético-MG. Curiosamente, ambos os times estão 'devendo' uma partida, já que foram a campo em 20 oportunidades. A sequência da temporada é dura para os comandados do técnico Renato Gaúcho.

O Grêmio, que venceu o duelo de ida por 2 a 1, enfrenta o Cuiabá, às 16h30 da próxima quarta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Já pela 22ª rodada do Brasileirão, visita o Corinthians, em São Paulo, na Neo Química Arena, às 20h30 do do dia 22.