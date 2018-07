Diego Costa ainda tem de provar valor na Espanha, diz treinador

Depois de brilhar com a camisa do Atlético de Madrid, pelo qual foi grande artilheiro, campeão do último Campeonato Espanhol e vice-campeão europeu, Diego Costa segue trilhando carreira vitoriosa neste seu início de passagem pelo Chelsea. Com a camisa da seleção da Espanha, porém, o atacante ainda não foi nem sombra deste jogador goleador e acumula cinco partidas sem marcar, sendo que amargou junto com o país a vexatória eliminação na primeira fase da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Ciente disso, o técnico Vicente del Bosque ressaltou que agora o atacante brasileiro naturalizado espanhol terá de provar o seu valor para a seleção, que nesta quinta-feira enfrentará a Eslováquia e no domingo encara Luxemburgo, em dois confrontos válidos pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016. Antes disso, o time nacional estreou no qualificatório goleando a Macedônia por 5 a 1, mas o jogador do Chelsea não atuou por estar se recuperando de uma lesão.

"Tenho a impressão, assim como posso estar equivocado, de que ele vai ser muito importante para nós. Acho que ele pode ser muito importante para nós e eu acredito em suas qualidades. Ele colocou sua fé em nós e nós colocamos a nossa nele. Vai ser um homem importante. Tenho muita fé nisso", ressaltou o comandante, em entrevista ao jornal espanhol Marca, publicada nesta quarta-feira, na qual depois enfatizou: "Diego tem pela frente o desafio de mostrar a todo mundo que tomamos a decisão correta (em apostar nele como jogador da seleção). E se isso não acontecer, o futebol tem destas coisas. Tenho muita confiança nele e de que vai se dar muito bem na seleção".

Para enaltecer ainda mais a confiança que tem no atacante, Del Bosque destacou também que "se tivesse visto qualquer coisa que me fizesse duvidar dele, diria". E essa confiança não é para menos, pois o atacante marcou 26 gols na campanha do título do Atlético de Madrid no último Campeonato Espanhol, assim como acumula nove gols marcados em nove partidas com a camisa do Chelsea até aqui nesta temporada.