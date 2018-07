Diego Costa assina contrato com o Atlético de Madrid e celebra 'volta para casa'

O Atlético de Madrid oficializou nesta terça-feira a contratação do atacante Diego Costa. O acordo para o retorno do brasileiro naturalizado espanhol já havia sido fechado na semana passada, mas somente agora o jogador realizou exames médicos no clube e firmou o vínculo.

"Estou muito contente por voltar para minha casa. Sempre disse isso, o Atlético é a minha casa, então estou muito, muito feliz", declarou ao site do clube. "Tenho muitíssima vontade de começar a trabalhar. Vou dar tudo de mim pela equipe, como sempre trato de fazer."

O Atlético não revelou a duração do vínculo, mas a imprensa espanhola garante que Diego Costa assinou contrato até o fim da temporada e que o documento será automaticamente renovado até junho de 2021. Isso para que o time espanhol não extrapole o limite de gastos previstos para 2017/2018.

Vale lembrar que Diego Costa só poderá reestrear pelo Atlético em janeiro. Por ter sido punido pela Fifa por irregularidades na contratação de jogadores menores de idade, o clube só poderá inscrever seu novo reforço a partir do primeiro dia do ano que vem.

Assim, Diego Costa aproveitará o restante de 2017 para recuperar a melhor forma física, já que não atua desde o fim da temporada passada, quando defendia o Chelsea. A saída do jogador do clube inglês, aliás, foi traumática e aconteceu após ele receber uma mensagem de celular do técnico Antonio Conte dizendo que não contava mais com seu futebol.