Diego Costa comemora gol e vaga do Atlético-MG na final da Copa do Brasil

Uma das surpresas no time titular do Atlético-MG nesta quarta-feira, na Arena Castelão, o atacante Diego Costa comemorou o fato de ter balançado as redes na vitória sobre o Fortaleza, por 2 a 1, e consequentemente ajudado o time pela vaga na decisão da Copa do Brasil.

O atacante teve uma boa atuação e comentou sobre a responsabilidade de ajudar o time em jogos decisivos. Diego Costa ainda disse que espera evoluir e não sofrer com lesões que possam lhe atrapalhar em campo.

Leia Também Atlético-MG volta a vencer o Fortaleza e confirma vaga na final da Copa do Brasil

"Importante você estar em jogos decisivos e poder contribuir de alguma maneira, tanto com o gol, jogando bem ou ajudando o time a conquistar o objetivo, que é chegar na final. Muito feliz, e espero que possa seguir crescendo no decorrer dos jogos. Que Deus abençoe que eu não tenha nenhuma lesão", disse o jogador na saída do gramado.

Em campo, o Atlético-MG soube aproveitar as chances para selar de vez a classificação em território cearense. Hulk foi preservado pelo técnico Cuca e entrou no segundo tempo, tendo ainda oportunidade de balançar as redes em cobrança de pênalti.

A vitória confirma o grande momento do time mineiro na reta final da temporada, tendo já encaminhado o título do Campeonato Brasileiro e agora finalista da Copa do Brasil ao lado do Athletico-PR.